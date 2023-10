Nederland haalt vooralsnog geen burgers op uit Israël

Nederland haalt vooralsnog geen staatsburgers op uit Israël, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Enkele andere landen zoals Italië en Polen zijn al wel begonnen, of gaan beginnen, met het evacueren van hun burgers. Nederlanders moeten op eigen gelegenheid het gebied zien te verlaten.

“De Nederlandse overheid kan u niet helpen bij het verlaten van Israël”, staat op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar de woordvoerder naar verwijst. De luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv is nog open en er vertrekken nog vliegtuigen, aldus het departement. Wel hebben een aantal Nederlandse maatschappijen vluchten geannuleerd.

Hoeveel Nederlanders zich in Israël en de Palestijnse gebieden zijn, is onbekend. Het ministerie heeft mensen wel opgeroepen zich te registreren bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken, maar er is geen registratieplicht.

De ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah zijn momenteel gesloten voor het publiek vanwege de veiligheidssituatie.

In het verleden heeft Nederland alleen bij extreme crisissituaties staatsburgers uit het buitenland gehaald. De laatste keer gebeurde dat toen er eerder dit voorjaar zware gevechten uitbraken in Soedan. Ook zijn burgers uit Afghanistan gehaald toen de Taliban de macht overnamen. Maar in die gevallen waren er geen commerciële vluchten meer.