Netwerk gebedshuizen Arnhem opent deuren voor steun en troost

Kerken, moskeeën en synagogen in Arnhem openen hun deuren voor iedereen die behoefte heeft aan steun, troost of gebed vanwege de spanningen in de Gazastrook. Het Interreligieus Netwerk Arnhem (INA), een samenwerkingsverband van christenen, joden en moslims, leeft mee met alle slachtoffers, Israëliërs, Palestijnen en alle andere betrokkenen, aldus woordvoerder Bert de Ruiter.

“Het INA heeft met afschuw kennis genomen van de opgelaaide strijd. We nemen afstand van de wreedheden die samenlevingen kapot maken en de wraakzucht die het geweld oproept”, staat in een verklaring. “We werken als religieuze gemeenschappen in Arnhem samen om te voorkomen dat internationale spanningen de harmonieuze relaties die wij in Arnhem aan het opbouwen zijn ons van elkaar vervreemden.”

Het INA is een jaar geleden opgericht op initiatief van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Hij vindt het belangrijk dat mensen elkaar opzoeken om hun rouw te delen, zegt hij. “Wraak helpt niet, dodelijk geweld brengt alleen maar meer dodelijk geweld”, vindt de burgemeester. “Wij zijn juist op de wereld om elkaar te laten leven, en niet om elkaar te doden. Dus moeten wij verbinden en niet polariseren.” Arnhem hijst dinsdag de vredesvlag. In het stadhuis wordt woensdag een condoleanceboek neergelegd.