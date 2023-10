Nog geen duidelijkheid over wrakingsverzoek Marengo

Het is nog niet duidelijk wanneer de wrakingskamer het wrakingsverzoek van de advocaten van Ridouan Taghi gaat behandelen. De rechtbank Amsterdam gaf dinsdag aan daar nog geen informatie over te hebben. Afgelopen vrijdag, tijdens een zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, gaven Taghi’s advocaten aan geen vertrouwen meer te hebben in de huidige rechters, nadat zij een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. Daarmee was volgens de advocaten “de schijn van vooringenomenheid gewekt”.

Commando A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon ‘neutraliseren’. Dat is een eufemisme voor doodschieten. A., momenteel verdachte in een drugszaak, was militair van het Korps Commandotroepen. Hij zou in 2019 door geheime diensten zijn gevraagd of het mogelijk was de vermeende topcrimineel Taghi door commando’s in het geheim uit Dubai te halen of anders te neutraliseren.

De rechtbank meent echter dat er “geen aanwijzingen” zijn dat er sprake was van een plan om Taghi te ontvoeren of om het leven te brengen “en/of dat daartoe uitvoeringshandelingen zijn verricht op instigatie van het Openbaar Ministerie”. Het verzoek om A. als getuige te horen, werd daarom afgewezen, wat tot de wraking leidde.

Andere rechters moeten zich nu over dit wrakingsverzoek buigen en beslissen of er inderdaad nieuwe rechters moeten komen of dat de zaak hervat kan worden.

Marengo loopt al jaren, de rechters zijn al meerdere keren gewraakt, alle keren tevergeefs. De uitspraak in de inmiddels al jaren lopende strafzaak, staat gepland op 27 februari volgend jaar.