NOS-verslaggever Peer Ulijn neemt na 26 jaar afscheid van de NOS. Zijn vertrek werd dinsdagavond aangekondigd in het NOS Journaal van 20.00 uur door nieuwslezer Rob Trip. Trip prees Ulijn vanwege zijn “unieke stijl en zijn eigen taalgebruik” die zijn items kenmerkten.

Het laatste item van Ulijn ging over de expositie over de middeleeuwen die deze week wordt geopend in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Na deze bijdrage nam Trip kort de tijd om zijn collega te eren. Na zijn mooie woorden volgde een korte bloemlezing van een aantal markante items die Ulijn in de loop der jaren maakte. “We gaan hem missen”, vatte Trip na afloop van de beelden samen.

Ulijn was vaak verantwoordelijk voor het laatste, meer luchtige item in het NOS Journaal. Hij begon als video-editor en regisseur van het journaal. Maar na een aantal jaar maakte hij de overstap naar de bureauredactie. Behalve als journalist is Ulijn ook actief als beeldend kunstenaar en schrijver.