Ombudsman: álle Nederlanders meenemen in warmtetransitie

Gemeenten kunnen meer doen om inwoners die moeilijk bereikbaar zijn of extra aandacht nodig hebben, goed te informeren over de warmtetransitie. Want niet voor alle Nederlanders is de verduurzaming van hun woning vanzelfsprekend. Daarom moet de overheid meer doen om álle Nederlanders te helpen de overgang te maken naar aardgasvrij verwarmen en koken, zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Voor bijvoorbeeld laaggeletterden kan de informatie over de warmtetransitie vaak te ingewikkeld zijn. “Dat heeft niet alleen te maken met moeilijke woorden en lange zinnen, maar ook met de hoeveelheid informatie”, zegt de ombudsman. “Mensen moeten hun weg vinden in een woud aan websites van alle partijen die een rol hebben in de warmtetransitie”. Daardoor kunnen mensen volgens de ombudsman afhaken.

Ook voor Nederlanders die moeilijk rond kunnen komen, kan de overgang naar aardgasvrij wonen lastig zijn. De ombudsman adviseert de overheid daarom om aanvragen van subsidies en regelingen voor Nederlanders toegankelijker te maken. Van Zutphen: “Ook kan het Rijk de gemeenten meer duidelijkheid geven over wanneer de warmtetransitie voor burgers betaalbaar is.”

Volgens de ombudsman zijn er al gemeenten die bewoners op een laagdrempelige manier informeren en betrekken. “Ik heb voorbeelden gezien van gemeenten die huis-aan-huis langs gaan en inwoners zo (nog) beter leren kennen. Vooral in wijken waar kwetsbare burgers wonen, is dat een kans om sociale problemen vroeg te signaleren en praktische hulp te bieden. Grijp die kans, is mijn advies”, aldus Van Zutphen.

In 2050 wil de overheid de uitstoot van CO2 halveren, zo staat het in het Klimaatakkoord. De overheid wil daarom alle woningen aardgasvrij maken.