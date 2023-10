Oud-kopstuk Hells Angels Haarlem moet celstraf volledig uitzitten

De rechtbank in Alkmaar heeft dinsdag een streep getrokken door de voorwaardelijke invrijheidstelling van voormalig Hells Angels-kopstuk Lysander de R. De vroegere president van de Haarlemse chapter van de inmiddels verboden motorclub moet de gevangenisstraf van negen jaar, die hij kreeg opgelegd vanwege ernstige misdragingen, in gevangenschap helemaal uitzitten, zo bepaalde de rechtbank. De beslissing was in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden.

De R. (41) kreeg in 2018 na een eis van veertien jaar cel negen jaar gevangenisstraf voor een waslijst aan misdrijven, waaronder het leiding geven aan een criminele organisatie, bedreiging en afpersing. Volgens de rechtbank groeide de Haarlemse afdeling van de Hells Angels onder zijn presidentschap uit tot “een keihard en beestachtig chapter”, dat “ontwrichtend voor de samenleving” was.

Afgelopen zomer zou De R. een enkelband hebben gekregen en op 20 augustus volgend jaar zou hij in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling, omdat hij dan twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Vlak voor zijn verlof werd hij in juli in zijn cel echter aangehouden op de verdenking dat hij in detentie opnieuw leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie. De R. richtte in 2019 vanuit de cel motorclub Hardliners op.

De R. – die dinsdag niet bij de uitspraak was – noemde de eis van justitie twee weken geleden “belachelijk en buitensporig”. “Het OM zegt dat ik me slecht gedraag. Maar ik heb me binnen steeds aan alle voorwaarden gehouden.” Zijn advocaat noemde de nieuwe verdenkingen flinterdun. “Justitie wil gewoon voorkomen dat mijn cliënt op vrije voeten komt.”

De officier van justitie benadrukte dat sprake was van “ernstige verdenkingen, zoals afpersing, bedreiging, dwang en mishandeling”. Voorwaardelijke invrijheidstelling zou De R. “belonen voor zijn gedrag in detentie”, zei hij. “Bovendien is volgens ons groot gevaar op herhaling.” De R. blijft door de uitspraak tot medio 2027 achter de tralies. Zijn raadsman kon dinsdag nog niet reageren op de beslissing.