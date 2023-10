Overijssel geeft miljoenen subsidie voor warmtenet in Twente

De provincie Overijssel geeft 2,5 miljoen euro subsidie voor het opzetten van een warmtenet voor 100.000 woningen in de regio Twente. Het is de bedoeling dat dit net over drie jaar 28.000 woningen verwarmt.

“Met dit project kan uiteindelijk een vijfde van de Overijsselse woningen worden verduurzaamd”, zegt gedeputeerde Tijs de Bree. Volgens hem kunnen vooral huizen van voor 1995 baat hebben bij het warmtenet, omdat een elektrische warmtepomp daar niet goed werkt door de slechte isolatie. Zo kunnen ook die huizen volgens De Bree worden verduurzaamd. Dat is volgens de provincie nodig om zonder gas alle huizen te kunnen verwarmen in 2050.

Het Regionaal Warmtenet Twente is opgezet door de bedrijven Twence en Cogas en wordt financieel ondersteund door de provincie. De bedrijven gaan het geld van de provincie onder meer gebruiken om een leiding te leggen naar Hengelo, zodat huizen kunnen worden aangesloten op het net. Daarvoor werkt Twence ook samen met de gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions.