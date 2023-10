Raad: papierwinkel zorg met speciaal team in vijf jaar halveren

De administratieve lastendruk in de hele zorg, van ziekenhuizen tot huisartsen, moet in vijf jaar worden gehalveerd, zegt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een nieuw advies aan het kabinet. In deze tijden van personeelstekorten en vergrijzing heeft de zorg echt wel wat anders te doen dan zich zo uitgebreid bezig te houden met een omslachtige papierwinkel. De raad stelt een “transitieteam” voor om de verantwoordingssystemen “slimmer in te richten.”

Als we zorgmedewerkers willen behouden en aantrekken, is het noodzakelijk dat we de hardnekkige bureaucratie en registratielasten verminderen”, aldus voorzitter Jet Bussemaker. De raad heeft er zelf diverse voorstellen voor. Zo zouden zorgverzekeraars en toezichthouders moeten worden verplicht de door professionals en zorgorganisaties eenmalig verzamelde gegevens te hergebruiken.

“Zij krijgen dus een verbod om ieder voor zich steeds dezelfde gegevens bij artsen en verpleegkundigen en hun werkgevers op te vragen”, klinkt het. “De overheid zal wet- en regelgeving drastisch moeten aanpassen, bijvoorbeeld voor het afdwingen van hergebruik van verzamelde gegevens.”

Beroeps- en brancheverenigingen en ook patiĆ«ntenorganisaties moeten meewerken aan de vermindering van de administratieve lastendruk, vindt de Raad. Die adviseert om “vertegenwoordigers van alle betrokken partijen samen te voegen in een breed transitieteam”. De leden van dit transitieteam “dragen zo gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze urgente aanpassingen van het verantwoordingsproces”.

Meer onderling vertrouwen is ook een belangrijk uitgangspunt voor een slagvaardiger controlesysteem, staat in het stuk van de Raad. Volgens het adviesorgaan “leven we in de illusie dat we alle risico’s kunnen vermijden en kosten kunnen beheersen”. Ook gaat verantwoorden volgens het adviesorgaan “momenteel niet over de essentie: goede zorg voor het individu, de samenleving en de planeet”.