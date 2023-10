Reisorganisatie: kleine honderd mensen zitten vast in Israël

Mensen die momenteel via reisorganisatie Israël Idoed Reizen op vakantie zijn in Israël zitten daar veilig, maar kunnen niet terug naar Nederland. Dit zegt directeur Jo le Poole dinsdag. Volgens hem gaat het om “een kleine honderd man”, die niet terug kunnen keren omdat er momenteel geen vliegtuig voor ze beschikbaar is.

Er is geen zicht op wanneer de reizigers terug kunnen naar Nederland, meldt Le Poole. “Het is een onmogelijke situatie. Alle vliegtuigen zitten bomvol. Een individueel persoon terughalen lukt wel, maar ik kan niet de rest laten zitten. Ik draag de verantwoordelijkheid graag voor iedereen.” Hij heeft bij beleidsmedewerkers in de Tweede Kamer en bij medewerkers van Buitenlandse Zaken een dringende oproep gedaan om aan te sturen op het terughalen van reizigers. Die boodschap hebben ze volgens hem duidelijk begrepen.

De reizigers zijn “absoluut niet in paniek” en zitten nog steeds in hun accommodaties, zegt Le Poole. “De groepen hebben veel rust en vertrouwen, maar willen wel terug naar huis.”