Rutte: Israël heeft recht om dreiging Hamas nu uit te schakelen

Israël heeft het recht om de dreiging van Hamas nu uit te schakelen, zei demissionair premier Mark Rutte tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft hij “grote zorgen” over escalatie van het conflict doordat meer partijen zich ermee gaan bemoeien.

“Wij zijn solidair met Israël”, zei Rutte, die opnieuw de aanvallen van Hamas veroordeelde en opriep gijzelaars vrij te laten. Hij wees erop dat het om “een van de grootste moordpartijen” op leden van de Joodse gemeenschap gaat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

In de Kamer leven zorgen over een mogelijke militaire operatie van Israël tegen Hamas in de Gazastrook. Israël heeft recht op zelfverdediging, aldus Jesse Klaver (GroenLinks). Maar hij vreest ook dat de Palestijnen in Gaza collectief gestraft zullen worden voor de acties van Hamas.

In het ingesloten gebied leven meer dan 2 miljoen Palestijnen. Al bijna 200.000 mensen zijn hier op de vlucht geslagen sinds de bloedige aanval van Hamas begon op zaterdag. De Israëlische minister van Defensie kondigde een volledige blokkade van Gaza af. De levering van water, voedsel, stroom en brandstof wordt gestopt.

Rutte benadrukte dat een Israëlische operatie in pas moet zijn met het humanitair oorlogsrecht en proportioneel moet zijn. “Onschuldige burgers mogen geen doelwit zijn.” Volgens de premier is de humanitaire situatie in Gaza “zorgwekkend”. Hulpgoederen moeten Gaza binnen kunnen komen, zei hij. Het kabinet wil de Palestijnen ook blijven helpen.

Rutte is bezorgd over een mogelijke escalatie vanuit Libanon. De sjiitische beweging Hezbollah voerde vanuit Libanon zondag al een aanval uit op Israël om zo steun te tonen aan bondgenoot Hamas. Beide bewegingen krijgen steun van Iran. Alle contacten met de regio zijn erop gericht dat er geen verdere escalatie komt, zei Rutte.