Schreinemacher zet hulp Palestijnen voort na doorlichting steun

De hulp aan de Palestijnen wordt gewoon voortgezet, laat demissionair minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) weten nadat ze de steun tegen het licht heeft gehouden. Dit jaar is met de hulp 51 miljoen euro gemoeid.

“Met het oog op de stabiliteit in de andere Palestijnse gebieden en vanuit humanitair perspectief is het belangrijk nu door te gaan met hulp aan de Palestijnse bevolking”, aldus de bewindsvrouw. “Het opschorten of herzien van die hulp is daarom op dit moment niet aan de orde.”

Er wordt geen bilaterale begrotingssteun aan de Palestijnse Autoriteit gegeven. Het geld gaat naar projecten van onder meer VN en hulporganisaties. Van de 51 miljoen euro gaat 19 miljoen naar de UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen.

Schreinemacher heeft “gezien de uitzonderlijke situatie onze hele portfolio in de Palestijnse gebieden scherp tegen het licht gehouden en ons er nogmaals van vergewist dat er geen geld naar terroristische organisaties zoals Hamas gaat”. Over het voortzetten van de hulp is ook overleg geweest met andere EU-lidstaten.