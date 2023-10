Ton voor gouden tip in cold case Cassandra van Schaijk

De Peter R. de Vries Foundation looft 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van de 17-jarige Cassandra van Schaijk, die in 2007 spoorloos verdween na een avondje stappen. Haar lichaam werd drie weken later gevonden in de Noorderplassen in Almere. Het is nog altijd onduidelijk of ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf of dat haar dood het gevolg is van een ongeval.

De stichting looft ook 10.000 euro uit aan degene die haar oude Nokia-telefoon kan overhandigen. “Om aanspraak te maken op deze bedragen dient de gouden tip vóór 10 april 2024 bij de Foundation binnen te zijn”, zo maakt de organisatie dinsdag bekend.

Het 17-jarige meisje was in maart 2007 gaan stappen bij een discotheek in Almere. Toen ze naar huis wilde gaan, was ze volgens getuigen onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs. Ze zou bij het busstation zijn aangesproken en mogelijk meegenomen door twee mannen. “Tot op heden hebben deze mannen zich niet gemeld en weten we weinig van ze.”

Misdaadjournalist Peter R. de Vries richtte Stichting De Gouden Tip vlak voor zijn dood op om geld op te halen voor een beloning in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Na zijn dood werd de stichting omgedoopt tot de Peter R. de Vries Foundation. Momenteel werkt de stichting in totaal aan zeven zogeheten cold cases.