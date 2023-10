Tweede Kamer stemt in met spreidingswet asielzoekers

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten. Vorige week tekende zich die meerderheid al af, na een tweedaags debat over de politiek gevoelige wet. Het is echter uiterst onzeker of de wet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) het in de Eerste Kamer gaat halen.

Daar zijn nu 37 senatoren tegen en 36 voor. Het standpunt van 50Plus en OPNL is straks doorslaggevend. Beide fracties hebben nog geen standpunt bepaald, laten zij desgevraagd aan het ANP weten.

Het is daarnaast niet zeker of het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in de senaat wordt behandeld. Als dat niet gebeurt, ligt het voor de hand dat de opvang van asielzoekers een belangrijk onderhandelingspunt zal worden bij de formatie van een nieuw kabinet.

Als de wet wél in de Eerste Kamer wordt behandeld en aangenomen, zal het nog een jaar duren voordat de wet effect zal hebben. De laatste weken is het weer ontzettend druk bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Met veel moeite kunnen nieuwe asielzoekers ergens in het land worden opgevangen.

Van der Burg heeft recent tot tweemaal toe een dringend beroep op gemeenten gedaan om snel opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Nog dit jaar zijn 8400 extra opvangplekken nodig, zei hij vrijdag.

PVV en JA21 (tegenstanders van de wet) probeerden via moties alsnog het dwangelement uit de wet te halen. Als gemeenten blijven weigeren asielzoekers op te vangen, worden zij volgens de wet daartoe verplicht. De motie werd verworpen. Ook een motie om een asielstop in te voeren, haalde het niet.

Een aantal moties dat het asielbeleid iets strenger maakt, kreeg wel steun, zoals een motie van CDA en VVD om de opvang van kansarme asielzoekers te versoberen. De Kamer steunde ook de motie van VVD en CDA om vast te leggen dat mobiele telefoons van asielzoekers mogen worden uitgelezen om het asielrelaas te toetsen. De Kamer wil ook dat het kabinet een einde maakt aan het schriftelijk horen van kansrijke asielzoekers. Er moet altijd een fysiek verhoor plaatsvinden.

Gemeenten mogen wat de Kamer betreft geen eisen meer stellen aan welke mensen zij wel en niet opvangen. Sommige gemeenten willen bijvoorbeeld wel gezinnen, maar geen alleenstaande mannen opvangen. Een motie van D66 en GroenLinks-PvdA kreeg voldoende steun.