Verdachte (31) vast voor doodschieten man in Den Haag

De politie heeft een 31-jarige man in Leiden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van een man in de Wenckebachstraat in Den Haag afgelopen juni. De verdachte, die uit Zoetermeer komt, heeft mogelijk de motorscooter bestuurd die is gebruikt bij het misdrijf, maakte de politie dinsdag bekend.

Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Den Haag, reed de bewuste 23 juni in een Renault Twingo, toen hij “van dichtbij werd neergeschoten”. Hij overleed ter plekke.

Twee mensen op een zwarte motorscooter waren volgens de politie betrokken. De maandag aangehouden verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De politie meldde dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht dat er een zogenaamd peilbaken onder de auto heeft gezeten. “De daders hebben zo het slachtoffer overal kunnen volgen”, aldus de politie. De daders hebben de tracker waarschijnlijk tijdens hun vlucht achtergelaten in de wijk Ypenburg. De politie vraagt degene die het baken heeft gevonden zich te melden bij de politie. Ook wordt een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die de zaak oplost.