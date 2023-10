Verdachte die man in Medemblik doodreed onder voorwaarden vrij

De man uit Amstelveen die ruim een jaar geleden midden in de nacht en in de stromende regen op een bedrijventerrein in Medemblik een 54-jarige Kroaat zou hebben doodgereden, mag zijn strafzaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Dit heeft de rechtbank in Alkmaar dinsdag bepaald. De advocaat van F. had de rechtbank maandag tijdens een voorbereidende zitting gevraagd zijn cliënt vrij te laten uit voorarrest.

De 27-jarige Marrillio F. heeft bekend dat hij achter het stuur zat van het busje waarmee de Kroaat werd doodgereden, maar zegt dat geen opzet in het spel was. Hij reed ineengedoken achter het stuur, nadat hij samen met een medeverdachte bij een loods op het bedrijventerrein was beschoten. Hij zegt alleen te hebben gevoeld dat hij iets raakte. Bij de politie heeft F. gezegd dat hij de bewuste nacht vreesde voor zijn leven.

Volgens F. waren hij en de medeverdachte die nacht bij de betreffende loods, toen vanuit het niets “twee of meer” gewapende mannen opdoken. Volgens zijn advocaat ging het vermoedelijk om “drie Oost-Europeanen, die kennelijk in de veronderstelling waren dat er iets viel te halen”. Toen in de loods schoten vielen, vluchtte F. in het busje. In de voor- en zijruit van de bus zijn drie kogelinslagen aangetroffen. Naast het dode slachtoffer vond de politie later de huls van een kogel. Binnen lagen nog eens drie hulzen.

In een uitgebreid verhoor onlangs bij de politie heeft F. verteld dat hij “twee of drie mannen de loods zag binnen komen rennen, toen we net binnen waren. Direct erna zagen we lichtflitsen en hoorden we knallen.” In paniek stuurde hij naar eigen zeggen het busje de loods uit en reed hij weg. Buiten zou hij vervolgens een van de vermeende schutters hebben aangereden.

Volgens de advocaat van F. heeft de politie onlangs gezegd dat zijn cliënt de bewuste nacht terecht vreesde voor zijn leven. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat zowel de schietpartij als de dodelijke aanrijding zijn te herleiden naar een grote partij drugs die in de loods opgeslagen zou hebben gelegen. Justitie beschikt over informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche dat er ruim 1000 kilo cocaïne lag. Ook uit een getuigenverklaring zou blijken dat een grote partij drugs in het spel was, aldus het OM.