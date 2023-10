Waterschap Rivierenland wil PFAS-schade verhalen op Chemours

Het waterschap Rivierenland wil schade die is geleden door PFAS van Chemours gaan verhalen op het bedrijf. Om hoeveel geld dit gaat, moet nog worden onderzocht. Het gaat onder meer om uitgebreide metingen naar PFAS en het verwerken van vervuilde slib en grond door het waterschap.

Het gebied van Rivierenland ligt in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland en grenst aan Dordrecht, waar Chemours ligt. In het gebied is sinds de eerste metingen in 2018 veel PFAS gevonden in het water en in de grond. Volgens de nieuwe maatstaven van het RIVM is er gevaarlijk veel PFAS gevonden, zegt het waterschap. Het waterschap wil daarom dat er een PFAS-verbod komt.

Het algemeen bestuur van het waterschap nam maandag unaniem een motie aan waarin wordt gezegd dat er een verbod op PFAS moet komen. Het waterschap vindt dat mensen recht hebben op schoon water.

Tegen Chemours lopen rechtszaken en onderzoeken vanwege vervuiling door PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Deze stoffen breken niet af en hopen zich daardoor op in het menselijk lichaam. Het worden ook wel ‘eeuwige chemische stoffen’ genoemd. In Nederland is vooral Chemours bekend als uitstoter van PFAS.