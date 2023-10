Annabel Nanninga stopt per 1 november in Amsterdamse raad

Annabel Nanninga van JA21 stopt per 1 november als raadslid van de gemeenteraad in Amsterdam. Haar ontslagbrief aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema deelt Nanninga op X, voorheen Twitter. Ze stopt om meerdere redenen, waaronder de dubbele mandaten die zij heeft, omdat ze naast raadslid ook senator is.

Nanninga meldt in haar ontslagbrief dat het “de nadrukkelijke wens” is van “zowel mijzelf als JA21 om in de opbouw van de partij, waarvan ik medeoprichter ben, dubbele mandaten te vermijden dan wel uit te faseren. Deze stap past daarbij”. Als verdere redenen voor haar ontslag zegt Nanninga dat doorstroming en vernieuwing goed is, en dat ze zich wil richten op haar werk in de Senaat en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Nanninga staat op nummer twee op de lijst van JA21 voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Tot slot geeft ze ook aan dat ze uit Amsterdam wil verhuizen omwille van haar gezin. “Ook als ik niet verkozen word in de Tweede Kamer, zal ik niet terugkeren in de raad.” Ze meldt ook dat het vertrek haar “als geboren en getogen Amsterdammer” zwaar valt.

Onder meer vanwege die dubbele mandaten rommelde het al een tijdje binnen JA21. Vanwege de onvrede in de partij stapten Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink in september over naar de BBB.