D66 wil opheldering premier Rutte over ‘mislukking’ Tunesië-deal

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt wil dat het akkoord tussen de Europese Unie en Tunesië wordt ontbonden. “Deze deal is tot nu toe een totale mislukking. Ik wil van de demissionair minister-president weten hoe het toch kan dat we op dit punt zijn beland”, zegt Podt tegen het ANP.

Het Kamerlid wil van Mark Rutte weten – “als drijvende kracht achter deze deal” – of hij er zelf nog vertrouwen in heeft. “Tunesië neemt het geld niet aan, weigert Europarlementariërs toegang tot het land en laat vluchtelingen aan hun lot over in de woestijn. Het is ongelofelijk”, zegt Podt.

Ze reageert hiermee op het nieuws dat Tunesië 60 miljoen euro heeft teruggestort, die het eerder vanuit de Europese Commissie had ontvangen. Tunesië is ontevreden over de afspraken met de Europese Unie over onder meer het terugdringen van illegale migratie naar Europa.

Medio juli bereikten voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Rutte een akkoord met Tunesië over migratie. In ruil voor honderden miljoenen euro’s zegde Tunesië toe maatregelen te nemen om de clandestiene oversteek van migranten te stoppen. Rutte sprak toen van een “ware mijlpaal”.