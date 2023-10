Fabrikanten produceren extra vredesvlaggen

Vlaggenfabrikanten produceren extra vredesvlaggen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. “Ze gaan in tientallen de deur uit. We hebben de persen aangezet en de productie opgestart. We zijn volop aan het produceren”, zegt Huib Faber van het bedrijf Faber Vlaggen. Ook de Dokkumer Vlaggen Centrale maakt de blauwe vlaggen “in grote aantallen”.

De Dokkumer Vlaggen Centrale verkoopt sinds de aanval van Hamas op Israël ook extra veel Palestijnse en Israëlische vlaggen. “We zien een toenemende vraag. We verkopen de afgelopen paar dagen drie of vier keer zoveel Palestijnse en Israëlische vlaggen als normaal in een heel jaar”, zegt commercieel directeur Henny Atsma van de vlaggenfabrikant in Dokkum.

Woensdagochtend heeft de Dokkumer Vlaggen Centrale extra vredesvlaggen geproduceerd, zegt Atsma. “De vlag met de vredesduif is het symbool voor de vrede. We zien dat veel overheden, gemeenten, bedrijven en particulieren deze symbolische vlag aanschaffen om het geluid van verbinding te laten horen.”

Faber laat weten dat het voor het eerst is dat de vredesvlag zo in trek is. “Het is een vlag die normaal niet zo hard loopt en incidenteel wordt verkocht”, zegt de vlaggenfabrikant uit Amsterdam en Delft. “Veel bestellingen komen van overheden zoals gemeenten en provincies, maar ook van particulieren. De vlag liep eerder nooit zo hard. Bij de inval in Oekraïne zagen we overal de Oekraïense vlag. Bij het conflict in het Midden-Oosten lijkt de vredesduif een neutrale manier om medeleven te betuigen met degenen die getroffen worden.”

Faber merkt sinds het weekend ook een toename in de vraag naar Israëlische vlaggen, “maar niet in de mate van de vredesvlag”.

In een rondgang van het ANP langs ongeveer tweehonderd gemeenten hebben meer dan twintig gemeenten laten weten dat ze de vredesvlag hijsen in verband met de oorlog. Daaronder zijn Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Zoetermeer, Middelburg, Sittard-Geleen, Heerenveen, Heerlen, Vlaardingen en Wassenaar. Bij meer dan vijftien gemeentehuizen hangt de Israëlische vlag, zoals in Urk, Bunschoten, Hardinxveld-Giessendam, Katwijk en Sliedrecht.