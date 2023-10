Hilversum wil nu geen hekken en slagbomen bij Mediapark

De gemeente Hilversum is voorlopig niet van plan om extra hekken en slagbomen bij de ingang van het Mediapark te plaatsen. Dat heeft burgemeester Gerhard van den Top woensdag laten weten. Hij reageert hiermee op de roep om meer beveiliging na het nieuws dat afgelopen maand een man met een pistool het BNNVARA-gebouw was binnengelopen, met het voornemen presentator Tim Hofman te doden.

“De veiligheid van media en bezoekers aan het Mediapark is een prioriteit voor de gemeente Hilversum en voor het politiedistrict Gooi en Vechtstreek”, laat de burgemeester weten. “Samen met het Mediapark werken we dagelijks hard aan het zekeren en verder verbeteren van de veiligheid op en rond het Mediapark.”

Een rode draad in deze gesprekken is volgens Van den Top “onze gedeelde ambitie om het open karakter van het Mediapark te behouden en binnen die randvoorwaarde te doen wat nodig is om de openbare orde en veiligheid daar te borgen. Het plaatsen van slagbomen en hekken is op dit moment geen onderdeel van dit overleg.”

BNNVARA maakte maandag bekend dat vorige maand een gewapende man het gebouw van de omroep was binnengelopen. Hij verklaarde daar dat hij was gekomen om Hofman om het leven te brengen. De verdachte kon korte tijd later worden aangehouden. Over zijn motief is niets bekend.

Onder anderen misdaadverslaggever John van den Heuvel, die zelf ook bedreigd wordt, hekelde maandag de “gatenkaas” rondom de beveiliging van het Mediapark. In RTL Boulevard opperde hij dat een deel van het complex op slot zou moeten om dit soort incidenten te voorkomen.

Het was niet het eerste recente incident met een persoon met een wapen op het Mediapark. In januari 2015 drong een man met een nepwapen de studio van de NOS binnen en eiste zendtijd op. In mei 2002 werd politicus Pim Fortuyn na een uitzending doodgeschoten op de parkeerplaats van 3FM.

Rondom RTL Boulevard zijn de afgelopen jaren bovendien ook diverse dreigingen geweest. Het programma huist sinds de moordaanslag op Peter R. de Vries weer op het Mediapark.