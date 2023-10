Honderden klimaatactivisten blokkeren hoofdkantoor Rabobank

Enkele honderden aanhangers van Greenpeace en Extinction Rebellion voeren woensdag actie bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Ze blokkeren de hoofdingang, omdat ze willen dat de bank stopt met het financieren van industriële landbouw. Ook vinden ze dat de bank “schade die is aangericht” moet vergoeden.

De demonstranten liepen vanaf station Utrecht Centraal via het Jaarbeursplein naar het Rabo-gebouw aan de Croeselaan. Een groep fietsers blokkeerde de parkeergarage aan de Rabostraat en anderen blokkeerden zij-ingangen. Bankmedewerkers mogen wel naar buiten, maar niet naar binnen. Sommige mensen klommen in palen bij het gebouw. De activisten dragen borden bij zich met teksten als “Rabobank trotse sponsor van de klimaatcrisis?” en “1 euro winst erbij is 94 euro schade voor mij”.

Volgens Greenpeace worden er vergelijkbare acties gevoerd in Rotterdam, Eindhoven, Nijmegen en Leeuwarden. In een verklaring noemt Greenpeace-directeur Andy Palmen de Rabobank “de financiële architect van een uit de voegen gebarsten landbouwsysteem”.