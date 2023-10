Bij doorzoekingen op plekken in het zuiden van het land is een grote partij illegale potentieverhogende middelen in beslag genomen door de recherche van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). Zij stuitten ook op 140.000 euro contant geld, negen goudstaven en drugs, zoals speed, ketamine en xtc-pillen. Twee mensen zijn aangehouden.

De doorzoekingen hadden dinsdag plaats als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar illegale internationale handel in tabletten en capsules met de potentieverhogende stof sildenafil. Er zijn twee huizen en twee bedrijfspanden doorzocht, in samenwerking met politie en douane.

Duitse autoriteiten brachten de Nederlanders op het spoor van de spullen, die via Spaanse en Duitse websites aan de man werden gebracht. “Dit is verboden, sildenafil mag alleen door artsen worden voorgeschreven”, aldus de NVWA. “Bij verkeerd gebruik kunnen er bijwerkingen optreden zoals hartklachten, diarree en wazig zicht”, weet de organisatie.