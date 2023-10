Israëlische vlaggen Urk van huizen gehaald en in brand gestoken

In Urk zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ongeveer twintig Israëlische vlaggen van huizen gehaald en in brand gestoken. Een woordvoerster van de gemeente bevestigt een bericht erover op Omroep Flevoland.

“Op Urk voelen sommige mensen zich verbonden met Israël en die hebben de Israëlische vlag gehesen. Vannacht zijn sommige vlaggen van de huizen gehaald en verbrand”, zegt ze. De vlaggen zijn verzameld en naast een kerkgebouw in brand gestoken.

De gemeente heeft alles opgeruimd. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk zijn voor de diefstal en vernieling. De politie meldt dat er buurtonderzoek gaande is en vraagt onder meer om beelden, zoals van deurbelcamera’s. Een politiewoordvoerster zegt dat er woensdagochtend al enkele aangiftes binnendruppelen van eigenaren van vernielde vlaggen. Ze roept andere gedupeerden op om ook aangifte te doen.

De gemeente had dinsdag op X gemeld dat men zich in Urk verbonden voelt met Israël “en daarom hijsen we deze week elke ochtend de Israëlische vlag bij ons gemeentehuis”.