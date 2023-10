Kamer roept Adema in motie met klem op tegen glyfosaat te stemmen

D66, GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren dienen woensdagavond een motie in waarin landbouwminister Piet Adema “met klem” wordt verzocht alsnog tegen verlenging van het gebruik van glyfosaat te stemmen. Zij betreuren het dat Adema de wens van de Kamermeerderheid naast zich neer heeft gelegd om tegen verlenging van de onkruidverdelger te stemmen, benadrukken zij in hun motie. De landbouwminister onthoudt zich vrijdag van een stem, zo heeft hij de Kamer dinsdag gemeld.

Tjeerd de Groot (D66) verwacht dat de motie door een Kamermeerderheid zal worden gesteund.

De motie komt niet uit de lucht vallen. Dinsdagavond voerde de Kamer een pittig debat met Adema over zijn besluit om zich vrijdag in de EU van stemming te onthouden. De vier partijen vonden het ongehoord dat Adema de wens van de Kamer terzijde schoof. Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) zei dat Adema de Kamer hiermee schoffeert. Eva Akerboom (PvdD) constateerde dat Adema een minister zonder lef is. De Groot haalde de woede van Adema op de hals door te suggereren dat de landbouwminister het belang van de bestrijdingsmiddelenindustrie boven andere belangen stelt, zoals het gezondheidsbelang.

De Kamerleden benadrukken in hun nieuwe motie dat er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson en dat vanuit de wetenschap wordt gewaarschuwd voor een Parkinsonpandemie. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), een belangrijke adviseur van het kabinet, toetst niet specifiek op Parkinson. Het is mede daarom “aan de politiek” om de door de wetenschap aangewezen “risico’s te wegen en met voorzorg te handelen”, stellen de indieners.