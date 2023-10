Klanten Israël Idoed Reizen kunnen woensdag terug naar Nederland

De ongeveer honderd reizigers die in Israël zijn via Israël Idoed Reizen gaan woensdag terug naar huis. Dit zegt directeur Jo Le Poole van de christelijke reisorganisatie. De mensen zijn nog steeds veilig en staan momenteel op het vliegveld van Tel Aviv, Ben-Gurion.

De reizigers vliegen terug met een militair vliegtuig waarin meer dan tweehonderd mensen passen. Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht meldde eerder woensdag dat het toestel is vertrokken vanaf Eindhoven Airport. In de avond landt het toestel naar verwachting weer in Eindhoven. Donderdag haalt een toestel van KLM waarschijnlijk ook reizigers op.

Le Poole heeft bij beleidsmedewerkers in de Tweede Kamer en bij medewerkers van Buitenlandse Zaken een dringende oproep gedaan om reizigers terug te halen. Die oproep geldt niet alleen voor reizigers bij Israël Idoed, maar voor alle Nederlandse reizigers in het land. Dinsdagavond werd bekend dat Nederlanders worden gerepatrieerd vanaf woensdag. Le Poole zegt dankbaar te zijn dat dit mogelijk is gemaakt.

Ook de reizigers zijn dankbaar dat ze weer terug kunnen naar Nederland, aldus Le Poole. “Sommigen hebben een dubbel gevoel. Ze vinden het jammer dat ze het volk van Israël achter zich moeten laten. Ze laten iets achter dat in oorlog is en waar ze zich mee verbonden voelen.” Hij meldt verder dat hij woensdagavond naar het vliegveld van Eindhoven gaat om de reizigers te verwelkomen.

Een woordvoerster van ANVR laat weten dat er in totaal nog ongeveer honderd reizigers zijn in Israël, volgens een nieuwe inventarisatie bij leden van de reisbranchevereniging. “Onze leden hebben in het begin van de week al via allerlei andere vluchten een groot deel van de gasten terug laten komen”, zegt ze. Het ministerie van Buitenlandse Zaken inventariseert volgens haar hoeveel mensen er verder nog in Israël zijn. De aangesloten organisaties hebben naar haar weten geen reizigers in Palestijns gebied.

Er is met de twee vliegtuigen genoeg capaciteit om alle mensen terug te halen naar Nederland die daarom hebben gevraagd, zei demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) woensdag. In de toestellen kunnen volgens de bewindsvrouw in totaal vijfhonderd mensen mee.

Eerder meldden onder meer D-reizen en Middenoostenreizen dat zij nu geen Nederlanders in Israël hebben. Directeur Jan van den Bosch van Beter Uit Reizen zegt dat de “kleine zestig mensen” die er vorige week nog zaten, die week zijn teruggevlogen.