Leerlingen hogeschool Ede op repatriëringsvlucht Defensie

De ruim 20 studenten en drie docenten van de Christelijke Hogeschool Ede die in Israël vastzitten na de aanval van Hamas keren woensdag in de loop van de dag terug naar Nederland met het militaire vliegtuig van Defensie. Dat laat de school weten.

Woensdagmorgen is vanaf vliegbasis Eindhoven een militair vliegtuig vertrokken naar Tel Aviv om Nederlanders op te halen die weg willen uit Israël. Het toestel biedt plaats aan zo’n 200 mensen. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht wordt het toestel in de loop van de avond terugverwacht in Eindhoven.

“De leerlingen en docenten maken zich klaar om in de loop van de dag naar het vliegveld, Ben-Gurion in Tel Aviv, te gaan”, meldt een woordvoerder van de hogeschool. “Ze keren terug met een dubbel gevoel, namelijk een gevoel van opluchting, want ze gaan terug naar huis, maar ze laten een land in verslagenheid en een zorgelijke situatie achter.”

De studenten zitten met hun docenten in Jeruzalem voor hun minorprogramma. Ook zijn twee studenten voor hun opleiding in Tel Aviv.

De hogeschool riep eerder het ministerie van Buitenlandse Zaken op om in navolging van andere landen repatriëringsvluchten uit te voeren.

Op de vlucht zitten woensdag ook de 28 leerlingen en vier docenten van de middelbare school Guido de Brès in De Rotterdamse wijk Lombardijen, bevestigt de directie. De groep zat vast in Israël, waar ze vorige week donderdag was aangekomen voor een werkweek. Volgens de school verbleven de leerlingen en docenten de afgelopen dagen op een veilige plek in Israël.