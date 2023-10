Mensen met arbeidsbeperking verstoren Kamerdebat om betere cao

Het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is kort verstoord door mensen op de publieke tribune. Mensen met een arbeidsbeperking, die in de sociale werkvoorziening werken, vragen al langer aandacht voor een betere cao. De “burgerlijke ongehoorzaamheid” is een initiatief van vakbond FNV.

Vicevoorzitter Kitty Jong van de vakbond zegt dat er 150 miljoen euro nodig is voor de loonsverhoging (iets meer dan 10 procent) en de hogere kilometervergoeding die FNV eist. Dat “redt mensen van de armoede”: werknemers in de sociale werkvoorziening dreigen volgens de bond onder het bestaansminimum te zakken.

Jong benadrukt dat er al veel acties zijn gevoerd voor een betere cao. “De politiek staat er met de rug naartoe”, en wijst vooral naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), omdat de 75.000 werknemers met een arbeidsbeperking om wie het gaat in dienst zijn bij de gemeenten. De VNG zegt geen geld te hebben voor loonsverbetering. FNV wil dat de landelijke politiek nu toch in actie komt en een einde maakt aan het “wedstrijdje verplassen” tussen het ministerie en de gemeenten.

Onder hun truien droegen de demonstranten rode shirts met de tekst ‘Wij zijn niet minder’. Deze onthulden ze in het debat, toen PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann een vraag stelde over de situaties van werknemers met een arbeidsbeperking aan PVV’er Léon de Jong. Het verstoren van debatten is niet toegestaan. De FNV-leden werden dan ook gevraagd de tribune te verlaten.