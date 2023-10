Militair toestel vertrokken om Nederlanders op te halen in Israël

Een militair vliegtuig is vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Tel Aviv om Nederlanders op te halen die weg willen uit Israël. Het toestel, dat plaats biedt aan ongeveer tweehonderd mensen, wordt volgens een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht in de loop van woensdagavond terugverwacht in Eindhoven.

De veiligheidssituatie in Israël is sinds afgelopen weekeinde ernstig verslechterd door aanhoudende aanvallen van de militante Palestijnse beweging Hamas en de Israëlische reactie daarop. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert nog te achterhalen hoeveel mensen met een Nederlands paspoort om die reden het land willen verlaten.

Voor deze eerste repatriëringsvlucht, die dinsdagavond al was aangekondigd door buitenlandminister Hanke Bruins Slot, zet Defensie een Airbus A330 in die meestal gebruikt wordt als tankvliegtuig. Het toestel is ook geschikt om vracht en passagiers te vervoeren.