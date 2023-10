Minderjarigen opgepakt voor 2e explosie in korte tijd in Amsterdam

De politie heeft drie minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontploffing in de Gerard Brandtstraat in Amsterdam. Daar ging dinsdagavond voor de tweede keer in korte tijd een explosief af bij een woning. De politie vermoedt dat het om zwaar vuurwerk gaat.

Afgelopen zondag was het ook al raak in de Gerard Brandtstraat. Bij beide explosies vielen geen gewonden. Wel werd er beide keren schade aan het pand veroorzaakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de ontploffing en roept getuigen op zich te melden. De vraag of de twee explosies verband met elkaar houden, is onderdeel van het onderzoek.

De drie verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.