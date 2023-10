Minister: twee vluchten genoeg nu om Nederlanders te repatriëren

Met de twee vliegtuigen die het kabinet naar Israël stuurt om Nederlanders te repatriëren uit Israël, is er op dit moment voldoende capaciteit om alle mensen terug te halen die daarom hebben gevraagd. Dat zei demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Een vliegtuig van Defensie haalt meer dan 200 Nederlanders op in Tel Aviv, een dag later stuurt KLM een chartervlucht naar Israël. Met beide vluchten kunnen in totaal 500 mensen worden opgehaald, aldus de bewindsvrouw. “Wat nu het beeld is, is dat we nu voldoende capaciteit hebben voor diegenen die willen vertrekken. Dat we dus iets onder de 500 zitten.”

Er wordt gekeken of de komende dagen nog meer repatriëringsvluchten nodig zijn, zei de minister. Ze is wel bezorgd over een mogelijke escalatie van het conflict. Dan zou het luchtruim gesloten kunnen worden. Daarom was het belangrijk dat het eerste vliegtuig deze dag al naar Israël ging, aldus de minister. “Voor mij was het belangrijk het nu te doen.”

Nederlanders die zich als eersten bij het ministerie hebben geregistreerd, mogen volgens Bruins Slot ook als eerste mee met beide vliegtuigen. Ze zei dat in het begin 200 mensen zich hebben gemeld die weg wilden uit Israël en de Palestijnse gebieden. Het gaat om toeristen, scholieren en studenten die worden opgehaald, aldus de minister.

Bruins Slot besloot dinsdag om de vliegtuigen te sturen nadat haar duidelijk was geworden dat het steeds moeilijker werd om een vlucht te krijgen. Vooral voor groepen werd het volgens haar steeds problematischer om te vertrekken. Andere Europese landen zijn ook begonnen met het repatriëren van hun landgenoten.

De minister riep Nederlanders in Israël opnieuw op zich te registreren bij de informatieservice van haar ministerie. Ze benadrukte dat iedereen die zich daar registreert een reactie zal krijgen. Dat duurt soms even omdat het heel druk is, aldus de minister. Het reisadvies van het ministerie roept Nederlanders op Israël te verlaten.

In Israël wonen ongeveer 17.000 mensen met een Nederlands paspoort. Bij dit aantal is nog niet hun kerngezin geteld. Dit gaat om mensen die daar permanent wonen.