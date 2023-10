Het vliegtuig van Defensie dat gestrande reizigers gaat ophalen, is in Tel Aviv geland, laat een woordvoerder van Defensie weten. De Airbus A330 vertrok vanmorgen vanaf Vliegbasis Eindhoven en zal zo’n tweehonderd mensen repatriëren.

De verwachting is dat het vliegtuig in de loop van de avond terugkeert op Eindhoven. Donderdag gaat een toestel van KLM op verzoek van het demissionaire kabinet reizigers ophalen in Israël. Dat toestel kan zo’n driehonderd mensen meenemen.