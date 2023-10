Religieuze vertegenwoordigers bidden voor vrede in Den Haag

In Den Haag wordt woensdag een avondgebed gehouden voor vrede vanwege het opgelaaide geweld in Israël en de Gazastrook. Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen zullen bij de vredesvlam voor het Vredespaleis op het Carnegieplein samen bidden.

“We willen de hoop op vrede niet opgeven, ook wanneer deze onmogelijk lijkt door het excessieve geweld van de laatste dagen,” zegt pastoor Ad van der Helm. Hij is samen met rabbijn Awraham Soetendorp de initiatiefnemer van het avondgebed. “We doen een oproep aan alle mensen van goede wil om met elkaar verbonden te blijven en de krachten te bundelen om deze hoop op vrede vast te houden. Het gebed is uitdrukkelijk niet bedoeld als statement voor of tegen partijen. In deze donkere tijd willen we samen zijn om naast elkaar te staan.”

Het avondgebed begint om 19.00 uur. Onder meer het interreligieuze platform In Vrijheid Verbonden, het Overleg Joden, Christenen en Moslims, de Raad van Kerken in Nederland, de Haagse Gemeenschap van Kerken en de Stichting Prinsjesdagviering zijn aanwezig.