Stichting HOPE: verhalen uit Gaza hartverscheurend

Voor de in Nederland wonende Ingrid Rollema, die met de Stichting HOPE al 33 jaar werkt met kinderen in Gaza, zijn de verhalen die zij hoort van haar vaste medewerkers ter plekke “hartverscheurend”. “Ze vertellen mij hoe de bombardementen urenlang onophoudelijk aanhouden en hele wijken zijn gebombardeerd. Het is er levensgevaarlijk”, zegt ze.

De stichting helpt kinderen en jongeren om met behulp van kunst en cultuur om te gaan met hun trauma’s. In het gebouw van de Rode Halve Maan hebben zij een studio in Gaza-Stad. Rollema is als medeoprichter een aantal keer per jaar in Gaza. Via de telefoon heeft ze de afgelopen dagen doorlopend contact met medewerkers.

“Gaza was al jaren afgesloten van de buitenwereld en dat is afgelopen weekend nog veel erger geworden. Ik hoor dat er problemen zijn met water, medicijnen en elektriciteit”, vertelt ze. “Ik had een vader van een van de leerlingen aan de telefoon en hij zei dat hij niet weet wat hij tegen zijn kinderen moet zeggen als er weer een bom valt.”

Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) zijn door het geweld in Gaza 264.000 mensen ontheemd geraakt. De autoriteiten in Gaza schatten dat ruim 1500 woningen zwaar beschadigd of verwoest zijn. Ook zijn drinkwatervoorzieningen en riolering van een half miljoen mensen beschadigd.

In de Gazastrook zijn volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza meer dan duizend Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Aan Israëlische zijde worden meer dan 1200 doden gemeld.