Tien aanhoudingen bij politieonderzoek in Noord-Nederland

De politie heeft dinsdag bij verschillende bedrijfsloodsen en woningen in Drenthe, Friesland en Groningen invallen gedaan in het kader van onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen. Daarbij zijn tien mensen aangehouden, meldt de politie woensdag.

Bij de invallen werden een werkend drugslab, zwaar professioneel vuurwerk en chemicali├źn bestemd voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Ook vond de politie verschillende soorten drugs, waaronder coca├»ne en hennep, en werd beslag gelegd op voertuigen en andere waardevolle spullen.

Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Een van de locaties waar een inval is gedaan, bevindt zich in het Drentse Bovensmilde. Over andere locaties kan de politie vanwege het lopende onderzoek geen uitspraken doen.