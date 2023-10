Twee jonge Duitse elften gevangen in Waal bij Nijmegen

In de Waal bij Nijmegen zijn vorige week twee jonge elften gevangen, die waarschijnlijk vanuit Duitsland onderweg waren naar de Noordzee. Kennisorganisatie RAVON hoopt dat de vangst van de twee elften betekent dat de in Nederland uitgestorven vis bezig is aan een terugkeer, nu de ecologische kwaliteit van de grote rivieren verbetert.

De elft, een haringachtige trekvis die tot 62 centimeter groot kan worden, verdween in de jaren dertig van de vorige eeuw uit Nederland door overbevissing en aanpassingen van de rivieren voor de scheepvaart. Duitsland is in 2008 begonnen met een herintroductieprogramma, waarbij jaarlijks ongeveer een miljoen jonge vissen worden uitgezet. De in de Waal gevangen elften kwamen waarschijnlijk uit de Rijn bij Xanten, ongeveer 50 kilometer van Nijmegen, waar ze in juni zijn uitgezet.

Elften leven in scholen op zee en in kustwateren. Geslachtsrijpe vissen trekken de rivieren op en zwemmen honderden kilometers landinwaarts om zich daar voort te planten. Jonge vissen zwemmen weer terug naar de zee.

De elften bij Nijmegen zijn weer losgelaten in de kribvakken waar ze werden gevangen. RAVON vist sinds vorig jaar met sleepnetten in Waal, Rijn en Maas, de nevengeulen en plassen in de uiterwaarden. Doel is het opzetten van een vismeetnet met zoveel mogelijk soorten. Ook wordt gekeken of de opkomst van exoten als de grondel ten koste gaat van inheemse soorten en of daartegen maatregelen nodig zijn.