Tweede Kamer herdenkt slachtoffers geweld Israël

Met een minuut stilte heeft de Tweede Kamer, in het bijzijn van de Israëlische ambassadeur Modi Ephraim, stilgestaan bij de slachtoffers van de geweldsexplosie in Israël en de Gazastrook. De beelden en verhalen over de “terroristische aanslagen” van Hamas gaan “door merg en been”, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die daarnaast aandacht vroeg voor de slachtoffers aan Palestijnse zijde.

Demissionair minister-president Mark Rutte haalde in een toespraak opnieuw hard uit naar wat hij de “nietsontziende en moorddadige terreur” van Hamas noemde. Hij herhaalde dat Israël het volste recht heeft zich daartegen te verdedigen en dat het land op de volledige steun van Nederland kan rekenen.

Rutte noemde de beelden uit Israël “hartverscheurend en verbijsterend, al is eigenlijk geen woord groot genoeg voor zo’n groot verdriet”. De premier had dinsdag naar eigen zeggen een “indrukwekkend en ontroerend” gesprek met vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap. Bij hen overheerst niet alleen verdriet maar ook “angst voor wat nog komen gaat”.