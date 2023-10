Uitzonderlijke warmte begin oktober zorgt voor record

Nog nooit eerder sinds het begin van de metingen is oktober zo warm begonnen als dit jaar. Ook september was al uitzonderlijk warm. Het KNMI meldt dat de herfst nu gemiddeld bijna 2 graden warmer is dan honderd jaar geleden. De eerste tien dagen van de maand hadden volgens Weeronline met een gemiddelde temperatuur van 16,6 graden daarmee een record.

Zowel alle dagen als nachten verliepen in de eerste tien dagen van oktober aanzienlijk warmer. In deze periode van het jaar is een gemiddelde temperatuur van 12,2 graden gebruikelijk. Het oude record van warmste oktoberstart staat op 15 graden en stamt uit 2001.

In de eerste tien dagen van oktober is een minimumtemperatuur van 9 graden gebruikelijk, maar de laagste minimumtemperatuur in De Bilt dit jaar was 11,6 graden, gemeten op 8 oktober. Een dag eerder zakte het kwik zelfs niet verder dan 15,4 graden.

In de herfstvakantie van de regio’s Midden en Zuid volgende week wordt het met een temperatuur van rond de 12 graden overdag fris herfstweer. Wel is het vrij zonnig en na het weekend droger.