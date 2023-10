Voorstel strafbaar stellen ‘homogenezing’ klaar voor behandeling

Een voorstel om ‘homogenezing’ strafbaar te stellen in Nederland kan behandeld worden in de Tweede Kamer. Woensdag, op Coming Out Day, is het daar ingediend, zo melden de initiatiefnemers.

Het wetsvoorstel werd eerder al aangekondigd. Het maakt het aanbieden en uitvoeren van handelingen gericht op het veranderen van iemands seksuele gerichtheid en genderidentiteit strafbaar. D66 en VVD schreven de wet samen met PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Door de wet kan het uitvoeren van zogenoemde ‘conversietherapie’ worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete tot 22.500 euro.

In Nederland vindt conversietherapie nog altijd plaats. Slachtoffers ondergaan bijvoorbeeld herhaaldelijke gebedssessies of nemen deel aan speciale kampen om te ‘genezen’ van homoseksualiteit. Daar moet een einde aan komen, vinden politieke partijen van links tot rechts. Als een meerderheid het voorstel steunt in de Tweede Kamer, dan gaat de wet naar de Eerste Kamer.

In het bij de Tweede Kamer ingediende voorstel zijn adviezen van de Raad van State meegenomen, aldus een woordvoerder van D66. De wetgevingsadviseur was afgelopen januari kritisch over het wetsvoorstel en zei dat de plannen in strijd zijn met de grondwet en problemen opleveren qua handhaving. Momenteel heeft de wet in de Tweede Kamer een meerderheid, maar het is niet duidelijk hoe dat is na 22 november als er nieuwe verkiezingen zijn. De woordvoerder van D66 verwacht dat het wetsvoorstel pas in een nieuwe Tweede Kamer behandeld wordt.