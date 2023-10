Wagenings instituut wil geheimen van fotosynthese kraken

Een nieuw onderzoeksinstituut in Wageningen hoopt de komende jaren “het geheim van fotosynthese-efficiëntie te ontrafelen”. In het nieuwe Jan IngenHousz Institute gaan tientallen onderzoekers op zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat planten zonlicht nog efficiënter kunnen gebruiken om te groeien. “Als dat lukt dan zal de opbrengst van gewassen enorm verbeteren”, laat Wageningen University & Research (WUR) weten.

Het instituut is vernoemd naar de arts en natuurwetenschapper Jan Ingenhousz (1730-1799), die baanbrekend onderzoek deed naar fotosynthese. Hij toonde met experimenten de basisprincipes achter fotosynthese aan, het proces waarbij planten met behulp van zonlicht CO2 en water omzetten in zuurstof en suikers.

Martin Kropff, die tot 2015 rector magnificus was van WUR, is voorzitter van de Raad van Toezicht van het nieuwe instituut. De dagelijkse leiding is in handen van de Amerikaanse professor David Kramer. “Planten gebruiken meestal maar een paar procent van de zonne-energie die ze absorberen”, legt hij uit in een verklaring. Daar zit dus mogelijk ruimte voor verbetering. Kramer wil “de echte wereld als laboratorium gebruiken”, in plaats van traditioneel in een laboratorium te beginnen.

Volgens de Amerikaanse fotosynthese-kenner is het probleem zo groot, dat wereldwijde samenwerking nodig is om verder te komen. “We moeten vele anderen, die in verschillende disciplines en gewassen werken, in staat stellen om deel te nemen. Daarom bouwen we een open wetenschappelijk platform dat toegankelijk is voor een gemeenschap van honderden onderzoeksgroepen over de hele wereld.” Met het onderzoek aan het instituut is de komende tien jaar 62 miljoen euro gemoeid.