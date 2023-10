Yeşilgöz: online lachgas bestellen wordt steeds moeilijker

Het wordt mensen steeds moeilijker gemaakt om online lachgas te bestellen, zegt demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz tijdens een debat over criminaliteit. Zij reageert daarmee op kritische vragen van haar partijgenoot Ingrid Michon, die zich eraan stoort dat de sinds januari verboden drug nog steeds te bestellen is op websites. De bewindsvrouw zegt dat het inmiddels niet meer mogelijk is voor webwinkels om lachgascilinders naar een Nederlands adres te sturen.

Sommige websites verwijzen wel door naar WhatsApp, merkt de minister op. Zij vermoedt dat dit wordt gebruikt als geitenpaadje om alsnog lachgas te verkopen aan Nederlanders, zonder dat bijvoorbeeld de politie kan meekijken. Het is niet helemaal te voorkomen dat lachgas toch wordt gebruikt en verhandeld, geeft ze toe. “We zijn er niet naïef in”, zegt de bewindsvrouw. Volgens haar heeft de politie dit jaar tot nu toe 45.000 lachgascilinders in beslag genomen.

Joost Sneller (D66) is nog steeds tegen een verbod, onder meer omdat het nieuwe problemen veroorzaakt. Zo hebben afvalverwerkers ermee te maken dat lachgascilinders worden gedumpt in het restafval en vervolgens ontploffen in verbrandingsinstallaties. Voorafgaand aan het verbod konden de cilinders nog worden ingeleverd in ruil voor statiegeld. Sommige milieustraten zijn al tegen de regels in begonnen de cilinders los in te zamelen.

De oplossing van deze problemen begint volgens Michon (VVD) met handhaving en steviger aanpakken. “Ik vrees dat het een illusie zal blijken”, zegt Sneller. “Intussen zitten zij met de problemen.” Hij vindt dat het kabinet een “gedoogconstructie” gecreëerd heeft door oogluikend toe te staan dat afvalverwerkers soms geld geven in ruil voor ingeleverde lachgascilinders.