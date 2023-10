BN’ers en politici branden kaarsje voor Joden in Israël

Verscheidene bekende Nederlanders en politici branden vrijdagavond, met de viering van sabbat, twee kaarsen voor de Joodse gemeenschap in Israël. De actie is georganiseerd door ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker, Omroep MAX-baas Jan Slagter, SGP-Kamerlid Chris Stoffer en de organisatie Christenen voor Israël.

De actie wordt gesteund door een hele lijst bekende Nederlanders. Onder anderen Albert Verlinde, Louis van Gaal, Inge de Bruijn, Wibi Soerjadi, Jort Kelder, Frits Barend, Olga Commandeur, Philip Freriks, Erica Terpstra, Janny van der Heijden en Huub Stapel hebben hun naam onder de actie gezet.

“Vol walging hebben u en ik kennisgenomen van de berichten over de terroristische aanval van Hamas op onschuldige Israëlische burgers vanuit de Gazastrook”, zegt Jan Slagter over de actie. “Baby’s, (zwangere) vrouwen en mannen zijn ontvoerd en mishandeld, complete gezinnen zijn uitgemoord. Daarom steek ik vrijdag om 18.30 uur twee kaarsen aan met het verlangen naar licht en vrede, en leven wij mee met de nabestaanden en families in Israël en Nederland.”