BuZa waarschuwt voor demonstraties in steden in Jordanië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in het reisadvies voor Jordanië voor demonstraties in steden vanwege de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De kleurcode voor het land blijft ongewijzigd. Die staat op geel en waar Jordanië grenst aan Syrië en Irak, op oranje. Dat betekent dat geadviseerd wordt er alleen te komen voor noodzakelijke reizen.

“Door de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden kunnen op korte termijn (grootschalige) demonstraties in Amman en andere steden plaatsvinden”, is te lezen in het reisadvies. Het ministerie raadt mensen aan de demonstraties en samenscholingen te vermijden, het lokale nieuws te volgen of informatie te vragen bij het hotel. En altijd de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Eerder liet de christelijke reisorganisatie Beter Uit weten dat groepen reizigers die momenteel in Jordanië zijn en zouden doorreizen naar Israël, in Jordanië blijven.