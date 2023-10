CDA-Kamerlid Kuik wil streep door legaal online gokken

CDA-Kamerlid Anne Kuik wil een einde maken aan legaal online gokken. Ze gaat aan de slag met een initiatiefwet om dit te bereiken. Online gokken is sinds oktober 2021 in Nederland wettelijk toegestaan nadat de Wet Kansspelen op afstand, na jarenlange politieke discussie, was aangenomen. Sindsdien is het aantal mensen met een gokverslaving fors gestegen, van wie “21 procent ook nog eens jongvolwassen is”, zegt Kuik.

“Deze wet is een product van de doorgeslagen neoliberale politieke wind, waarbij niet het belang van kwetsbaren beschermen voorop staat, maar winst en de vrije markt”, zegt het Kamerlid. Het CDA is altijd tegen legalisering geweest vanwege de risico’s op verslavingen en schulden, ook bij jongvolwassenen.

“Door alle gokreclames is de illusie van makkelijk geld verdienen gewekt. Het wordt onze jongeren gewoon onder de neus gewreven”, zegt Kuik. “Eromheen wordt een feestelijke, vrolijke sfeer gecreĆ«erd, terwijl de realiteit dieptriest is. De realiteit van iemand die alleen achter zijn pc of telefoontje zit en een wereld vol verslaving wordt ingetrokken.”

Volgens het CDA is een van de belangrijkste beloftes van de legalisering – een betere bescherming van de spelers – mislukt. Gokbedrijven verzaken hun zorgplicht en verschuiven de verantwoordelijkheid naar de speler zelf, zegt het CDA. Deze gokbedrijven verdienden volgens de partij het afgelopen jaar ruim een miljard euro.