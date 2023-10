CIDI: absoluut angst in Joodse gemeenschap na Hamasoproep

Binnen de Nederlandse Joodse gemeenschap heerst “absoluut angst” voor incidenten na de oproep tot protest van de Palestijnse beweging Hamas, zegt het CIDI. Hamas wil dat moslims vrijdag protesteren als steunbetuiging aan de Palestijnen in de bezette gebieden en de Gazastrook. “Uit het verleden weten we dat iedere keer wanneer er een conflict was in Gaza dit zijn weerslag had op de Joodse gemeenschap in Nederland”, zegt directeur Naomi Mestrum.

Het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël, zegt al “best heel veel” incidenten doorgestuurd gekregen te hebben, met name in de afgelopen dagen. “Dan gaat het vooral om kinderen die bang zijn. We hebben telefoontjes gehad van ouders wier Israëlische of Joodse kinderen niet meer naar school durven. Zo kreeg een meisje in de klas al te horen dat het goed was dat Hamas het werk van Hitler afmaakte.”

Het Centraal Joods Overleg (CJO) “kan bevestigen dat er angst is in de Joodse gemeenschap”, zegt vicevoorzitter Hans Weijel. “Dat komt ook door de oproep: morgen is de dag dat iedereen over de hele wereld Joden moet gaan doden. Dat gaat iedereen niet de koude kleren zitten. De Joodse gemeenschap wil dat de overheid hen beschermt. De overheid verzekert ons dat dat gebeurt.” Meldingen over specifieke incidenten heeft het CJO nog niet gekregen, maar bij sommige joodse kerkgenootschappen zijn wel signalen van kinderen die gepest worden vanwege hun afkomst, aldus Weijel.

Volgens Mestrum volgt altijd een piek in antisemitische incidenten na een conflict in Gaza. “Helaas zal dat dit keer niet anders zijn.”

Het CIDI organiseert donderdagmiddag op de Dam in Amsterdam een manifestatie om stil te staan bij de aanval van Hamas op Israël afgelopen weekend. “De beveiliging is enorm, burgemeester Halsema heeft gebeld en gezegd dat de veiligheid een groot aandachtspunt is”, zegt Mestrum. Weijel van het CJO zegt “van de overheid te mogen verwachten” dat ze voor de veiligheid van alle burgers te staan.

Demissionair premier Mark Rutte zei eerder deze week dat de overheid extra alert is op de veiligheid van de Joodse gemeenschap, maar ook van Joodse objecten, zoals synagogen en scholen. Veiligheidsmaatregelen zullen zichtbaar en onzichtbaar zijn.