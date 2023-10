CIDI-directeur: we leven dag en nacht mee met Israël

“Vandaag staan wij hier voor Israël, voor Israëls recht om zichzelf te verdedigen, en Israëls plicht om haar burgers te beschermen tegen de barbaarse terreur van Hamas”, zei Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), in haar toespraak op de Dam bij de manifestatie Samen voor Israël. “We staan hier schouder aan schouder met onze broeders en zusters in Israël. We zullen jullie steunen en we leven met jullie mee, dag en nacht.”

Mestrum zei het “hartverwarmend” te vinden hoeveel mensen zich ondanks politieke en religieuze verschillen solidair tonen met de slachtoffers van de aanval van Hamas. Na de speech van Mestrum werd een minuut stilte gehouden. Vervolgens kwamen zangeres Lenny Kuhr en Rachel Meijler aan het woord. De 19-jarige kleinzoon van Kuhr is bij de strijd in Israël gewond geraakt, zijn toestand is inmiddels stabiel. Meijler, die in Israël woont, maar uit veiligheidsoverwegingen is teruggekeerd, verloor haar neef die bij het festival was waar honderden mensen werden vermoord.

Oud-minister Uri Rosenthal vergeleek “de moorddadige bende” Hamas met IS en Hezbollah. Allemaal zijn ze volgens Rosenthal “uit op het uitmoorden van Joden in Israël, overal, waar ook ter wereld”. Hij noemde Hamas bovendien “de vijand van vreedzame Palestijnen”. Rosenthal zei het goed te vinden dat burgemeester Halsema de Israëlische vlag liet wapperen, wat met luid gejuich ontvangen werd, en hij zei het als Rotterdammer “droef” te vinden dat burgemeester Ahmed Aboutaleb “dat niet durfde”. Oud-minister Ferd Grapperhaus pleitte op het podium voor “zero-tolerance” wat betreft antisemitisme in de Nederlandse samenleving.

Een rabbijn hield een gebed, de kaddisj, waarna “het lied van de hoop” werd gezongen. De eerder uitgedeelde bloemen werden aan het eind van de manifestatie in de vorm van een Davidster neergelegd. De organisatie en de politie verzochten aanwezigen om voor hun eigen veiligheid de Israëlische vlag op te bergen bij vertrek.

Op de manifestatie kwamen enkele duizenden mensen af. Onder de aanwezigen waren VVD-Kamerlid Ulysse Ellian, wiens vader rechtsgeleerde Afshin Ellian als spreker op het podium stond, ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker en raadslid Itay Garmy van Volt in Amsterdam.

In Den Haag was donderdag een pro-Palestijnse demonstratie. Iets na 17.30 uur waren er enkele tientallen mensen op de been op het Plein. Ze hadden Palestijnse vlaggen bij zich en droegen spandoeken met teksten als ‘Boycot Israël’.