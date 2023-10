CJO: Joodse scholen in Amsterdam waarschijnlijk maandag weer open

De drie in Amsterdam gevestigde Joodse scholen Rosj Pina, Maimonides en het Cheider “gaan ervan uit” dat ze maandag “gewoon open gaan”, zo meldt het Centraal Joods Overleg (CJO).

Eerder op donderdag maakten de scholen bekend vrijdag de deuren gesloten te houden. Dit besluit werd genomen in samenspraak met het CJO. Aanleiding is de oproep van de militante Palestijnse beweging Hamas aan moslims om vrijdag te demonstreren als steunbetuiging aan de Palestijnen in de bezette gebieden en de Gazastrook.

De oproep heeft bij kinderen, ouders en docenten gezorgd voor “grote onrust”, stelt het CJO. “Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de scholen, de gemeente en de relevante overheidsinstellingen. Hoewel onze zorg werd gedeeld, bleek het niet mogelijk om tijdig duidelijkheid te krijgen over het opschalen van de beveiliging. Er was daarom geen andere keus om tot dit betreurenswaardige besluit te komen”, legt CJO-voorzitter Chanan Hertzberger uit.