Coördinator antisemitisme: angst in Nederland voor onrust vrijdag

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner noemt de oproep van de Hamasbeweging tot protest vrijdag “intimiderend”. Het versterkt volgens hem de angst voor antisemitisme die al leeft onder de Joodse gemeenschap in Nederland sinds de aanval op Israël afgelopen zaterdag. Hamas wil dat moslims vrijdag wereldwijd actievoeren als steunbetuiging aan de Palestijnen.

“Uitingen van Jodenhaat vinden hun weerklank op bijvoorbeeld fora, in appgroepen en in de klas”, zegt Verdoner, die hierover de afgelopen dagen verschillende signalen heeft gekregen. “Maar ook in een programma als Vandaag Inside, waarin gezegd wordt dat Joden het over zichzelf hebben afgeroepen. Zo’n oproep voedt het antisemitisme nog meer.”

Bovendien leeft er angst voor protesten vrijdag na de oproep van Hamas. “Ik heb gehoord dat er meerdere ouders zijn die twijfelen of ze hun kind morgen naar de Joodse school zullen brengen”, geeft Verdoner als voorbeeld. Ook heeft hij gehoord dat sommige mensen twijfelen of ze vrijdag naar de synagoge zullen gaan. “Ze zijn bevreesd dat protesten uit de hand lopen of dat er een aanslag gepleegd wordt. In die zin heeft de oproep zijn doel al bereikt: angst zaaien.”

In Amsterdam blijven Joodse scholen vrijdag dicht. Het gaat naast het Cheider om basisschool Rosj Pina en de middelbare school Maimonides.

Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) zien dat er binnen de Nederlandse Joodse gemeenschap angst heerst voor incidenten na de oproep van Hamas.