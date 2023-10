Familielid Taghi wil andere rechters na ‘verwijdering chats’

De advocaat van Aimane T., een familielid van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, heeft donderdag de rechters in Arnhem gewraakt. De verdachte is het recht op een eerlijk proces ontnomen omdat het dossier met de gekraakte chatberichten volgens de raadsman is aangepast door de politie.

De 21-jarige T. uit Gorinchem wordt verdacht van onder meer de handel in automatische wapens en harddrugs in de periode tussen 2020 en begin 2022. Het door het Openbaar Ministerie aangevoerde bewijs komt uit gekraakte chats uit het programma Sky ECC. Daarbij staat vooral de vraag centraal of de verzender van die berichten ook de verdachte is. Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz is door een rechercheur een cruciaal bericht verwijderd met daarin een foto van een rijbewijs van iemand anders. Die foto zou bewijzen dat T. niet de verzender is van die chats.

De rechtbank in Arnhem meent dat de advocaat de melding van de rechercheur, dat een foto verwijderd was, verkeerd heeft geïnterpreteerd. De rechercheur gaf juist aan dat hij die foto niet heeft kunnen zien omdat die al verwijderd was. Daarop wraakte Moszkowicz de rechters. “Hier is dus een ontlastend bewijsstuk door een rechercheur handmatig uit het dossier gehaald. Daar krijg ik koude rillingen van”, zei de advocaat.

De beslissing van de rechtbank de zaak niet uit te stellen voor nader onderzoek naar die chats was voor de verdediging de laatste druppel. Dit omdat alle eerdere beslissingen ten nadele van de verdachte en juist in het voordeel van het OM zijn genomen, aldus de advocaat. Hij doelde ook op het verzoek agenten te horen die betrokken waren bij de aanhouding en het vervoer van de verdachte. Vóór de aanhouding had T. geen verwondingen, maar op het politiebureau arriveerde hij met twee blauw geslagen ogen.

De strafzaak loopt zo opnieuw oponthoud op. In september werd de zaak al uitgesteld vanwege tijdgebrek. De wraking wordt vermoedelijk donderdagmiddag al door andere rechters behandeld.