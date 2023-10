Inspectie: onvoldoende zicht op afval dat PFAS bevat

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onvoldoende zicht op afval dat mogelijk het risicovolle PFAS bevat. “Er is geen wettelijke definitie voor PFAS-afval, waardoor afval met PFAS niet altijd als zodanig wordt aangemerkt. PFAS blijft dan buiten beeld”, aldus de inspectie.

Nederlands afval met PFAS wordt in het buitenland verwerkt. Daarvoor geeft de ILT vergunningen af. Maar de Europese regels voor de in- en uitvoer van afval bevatten volgens de ILT onvoldoende voorschriften voor PFAS. Normen voor verwerking ontbreken in veel gevallen. Er is daardoor geen garantie op volledige vernietiging van PFAS in afval.

“Ik deel de constatering van de ILT dat niet altijd zicht en grip bestaat op afval dat mogelijk PFAS bevat”, schrijft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) in een reactie op de rapportage. Ze laat ook weten de nodige maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.

Heijnen wil het gebruik van PFAS zo veel mogelijk terugdringen, zegt ze. Daarvoor heeft ze in Europa al stappen gezet. Verder scherpt de bewindsvrouw de informatieplicht aan voor bedrijven in ons land die werken met PFAS. In de EU probeert ze de regels aan te passen, zodat er normen komen voor de juiste verwerking van PFAS-houdend afval.

Het aanpassen van de regelgeving kost tijd. “Er is geen snelle oplossing voor de knelpunten die het zicht op PFAS-houdend afval en het waarborgen van de juiste verwerking belemmeren”, aldus Heijnen. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu.