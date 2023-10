Jetten: langer openblijven kerncentrale wordt grondig getoetst

Nadat het kabinet de wet heeft aangepast om de kernreactor in Borssele langer open te laten blijven, zal de exploitant van de centrale gewoon een vergunning moeten aanvragen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dat zegt demissionair energieminister Rob Jetten (D66) na kritiek van een commissie die milieueffecten onderzoekt. De ANVS zal “grondig toetsen of voldoende is aangetoond” dat de centrale daadwerkelijk veilig langer kan openblijven.

Er is nog zoveel duidelijkheid over het voornemen van het kabinet om de wet te wijzigen, zodat ‘Borssele’ ook na 2033 mag openblijven, dat nu nog niet kan worden getoetst of dit (veilig) kan, oordeelde de Commissie voor de milieueffectrapportage donderdag in een advies aan het kabinet. Onder meer over de manier waar√≥p straks de wet wordt aangepast, en of dit automatische verlenging van de vergunning zou betekenen, was nog onduidelijkheid. Dat heeft Jetten deels opgehelderd in een debat over de begroting van Economische Zaken. Voor de vergunningaanvraag is nog technisch onderzoek nodig, erkende de bewindsman. “Dat onderzoek start nu.”

Verder nemen zijn departement en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanbevelingen van de commissie over. Later volgt de daadwerkelijke milieu-effectrapportage van de commissie over de wetswijziging. Die zal begin volgend jaar zijn afgerond, aldus Jetten.